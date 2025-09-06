Les traîtres Épisode 2 - Partie 1

Diffusé le 06/09/2025

Mentaliste, auteur de roman policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : ils sont 16 à entrer dans le jeu, prêts à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association mais aussi pour enfin faire vaciller les traîtres. Cette saison rivalise de nouveautés et de rebondissements. Éric Antoine repousse les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout, 3 joueurs masqués vont faire leur apparition. Qui sont-ils ? Vont-ils bouleverser toutes les règles du jeu ? Pour espérer l’emporter, les traîtres devront se surpasser, ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais. Jusqu’ici, les traîtres ont remporté toutes les parties. Cette saison sonnera-t-elle la fin d’un règne ?