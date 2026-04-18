Les traîtres Épisode 4 - Partie 2

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Sous l’impulsion du Maître du jeu, Éric Antoine, une nouvelle force entre dans la partie : le Traître Maudit et sa mystérieuse cape verte. Un rôle unique, dangereux, imprévisible et potentiellement fatal. Pour la première fois, un Traître débute l’aventure seul, isolé, sans repère. Il ne dispose que de 48 heures pour identifier les autres Traîtres. S’il échoue, toute chance de les rejoindre disparaît et sa chute devient inévitable. Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde. Jamais le destin des Traîtres n’aura reposé sur un seul participant. Cette saison réunit 22 joueurs : des stratèges redoutables, des joueurs instinctifs, des personnalités explosives et des observateurs silencieux. Des profils qui doivent s’allier pour survivre, ou s’éliminer pour avancer. Désormais, la peur change de camp. Les alliances se fragilisent, les certitudes disparaissent et le doute devient la seule règle fiable. Qui tiendra assez longtemps pour survivre au jeu et à la malédiction ?