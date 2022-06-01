Les traîtres Personne ne soupçonne Studio Danielle d’être traître

Cette saison vous plonge dans un univers aussi féerique qu’impitoyable, au sein du somptueux Domaine de Bournel, dans l'est de la France. Vous découvrirez parmi les joueurs des profils encore plus surprenants, et une nouvelle mécanique de duos concue pour déstabiliser encore plus les joueurs. De nouveaux défis ont été conçus pour mettre les Traîtres en danger, tout en offrant aux loyaux de nouvelles opportunités pour poursuivre leur enquête et les démasquer. Certains jeux permettront aussi de remporter des gains inédits, accentuant ainsi la pression sur les Traîtres. Chanteur, sportif, danseur, comédien, humoriste, politique ou même pasteur, autant de talents serviront-ils à jouer la meilleure partie ? Chacun de ces joueurs vient ici avec un but précis : remporter le maximum de lingots pour son association.