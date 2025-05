Les traîtres Épisode 2 - Partie 1

Diffusé le 22/08/2024

C’est au château de Biron en Dordogne, berceau de traîtrise, que vingt personnalités se lancent dans l’aventure palpitante de l’émission phénomène « Les Traîtres ». Un jeu de mensonge et de trahison aussi cruel que jubilatoire ! Parmi les 20 joueurs, 3 seront désignés Traîtres. Leur objectif ? Bannir tous les Loyaux avant de se faire démasquer. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi… Et surtout, éviter de se faire éliminer s’ils veulent remporter la partie et la somme de 50 000 euros au profit de l’association de leur choix. Les Traîtres sauront-ils duper les autres membres du château ? Qui des Traîtres ou des Loyaux remporteront la partie ?