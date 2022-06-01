Les traîtres : révélations sur la suite... Épisode 5

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Diffusé le 20/09/2024

Jujufitcats, la grande gagnante de la saison 2, présente une deuxième partie de soirée pleine de révélations sur la suite du jeu mais aussi des images inédites et des clés pour mieux comprendre et décrypter ce programme addictif ! Pour mener à bien cette mission, elle peut compter sur sa bande d’enquêteurs : des joueurs emblématiques des saisons précédentes tels que Norbert Tarayre, Delphine Wespiser, Natasha St-Pier, Caroline Margeridon, la sémiologue Élodie Mielczareck, ainsi que sur tous les joueurs phares de la soirée. Pronostics, révélations, secrets dévoilés, images exclusives : vous saurez tout sur la suite de ce jeu aux multiples rebondissements qui n’a pas fini de vous surprendre !