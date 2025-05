Les très très bons restaurants insolites Les très très bons restaurants insolites

Diffusé le 11/12/2022

Très très bon vous ouvre les pages de son carnet d’adresses insolites et vous entraîne dans les restaurants les plus surprenants de France. Du refuge perché en haute altitude au restaurant ouvert la nuit au marché de Rungis, de la table dressée dans une crique en Corse jusqu’à l’auberge la plus étonnante des Pyrénées, François-Régis vous plonge dans une virée au cœur de ces restaurants très très insolites.