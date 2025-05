Les trésors de Pékin express Épisode 1

Diffusé le 14/09/2024

Depuis la route du transsibérien en 2004, plus de 150 binômes ont participé à la compétition, des centaines de milliers de kilomètres ont été parcourus à travers tous les continents, plus d’un millier des soirées chez l’habitant ; c’est le monde entier qui s’est offert aux candidats. Parmi ces duos venus de toute la France, certains ont particulièrement marqué les esprits, par leur parcours remarquable, leur esprit de combattivité, leur personnalité attachante mais aussi les nombreux fous rires qu’ils nous ont fait vivre. Chaque émission reviendra sur les parcours de 3 binômes emblématiques et vous fera revire les plus grandes histoires de la course mythique et de ceux qui en ont écrit la légende. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps et à revivre les meilleurs moments au côté de binômes inoubliables ! Dans cet épisode, retrouvez Fabrice et Briac (saison 12), Mehdi et Oussama (saison 11) ainsi que Damien et Noëlla (saison 7).