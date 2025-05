Les trésors de Pékin express Épisode 4

Diffusé le 05/10/2024

Depuis la route du transsibérien en 2004, plus de 150 binômes ont participé à la compétition. Parmi ces duos venus de toute la France, certains ont particulièrement marqué les esprits. Chaque émission reviendra sur les parcours de 3 binômes emblématiques et vous fera revire les plus grandes histoires de la course mythique et de ceux qui en ont écrit la légende. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps et à revivre les meilleurs moments au côté de binômes inoubliables ! Dans cet épisode, retrouvez Ludo et Samuel (saisons 7 et 8), Maxime et Alizée (saisons 11 et 13) ainsi que Laetitia et Aurélie (saison 12).