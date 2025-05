Les tyrans de l'histoire Mussolini

Diffusé le 29/05/2022

Derrière toutes les fanfaronnades et les gesticulations de Benito Mussolini se cache un personnage sombre, pétri de violence et de brutalité. C’est l’histoire d’Il Duce, ou comment un jeune tyran socialiste se lève et se mue en icône du fascisme.