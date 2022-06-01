L'histoire secrète des comédies musicales L'histoire secrète des comédies musicales

Diffusé le 29/11/2025

De Notre-Dame de Paris au Roi soleil, en passant par Les Dix Commandements, Starmania ou Molière, découvrez la fabuleuse épopée des comédies musicales qui ont marqué nos vies. Des refrains qui traversent les générations, des spectacles culte vus et revus par des millions de spectateurs : pourquoi ces histoires chantées nous touchent-elles autant ? Comment sont-elles devenues de véritables phénomènes ? Quelle est leur recette secrète ? Ces comédies musicales parlent de nous : d’amour, de rêves, de combats, d’idéaux et d’Histoire. Entre tubes éternels, archives inédites et témoignages exclusifs d’artistes et de créateurs, voici l’histoire secrète des comédies musicales à la française. Un genre qui a marqué toutes les générations et rayonne désormais dans le monde entier.