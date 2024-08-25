L'homme de nos vies Épisode 1

Lire la vidéo

Diffusé le 18/11/2022

Oriane, infirmière jusque-là malheureuse en amour, se marie sur la côte d’Azur avec Amaury, un Canadien francophone et chirurgien pour Médecin Sans Frontière. Camille, qui avait mis de côté sa vie privée pour gérer l’hôtel de ses défunts parents avec sa sœur, vit depuis quelques mois une passion avec un client régulier, Nathan, un ex-trader d’origine portugaise. Seulement ce dernier a disparu lors de son dernier séjour après avoir vidé les comptes de l’hôtel. À Paris, Mathilde, dévouée à son entreprise et à sa fille Agathe, s’autorise une aventure avec Roman, grand reporter.