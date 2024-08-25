L'homme de nos vies Épisode 2

Diffusé le 18/11/2022

Camille poursuit son enquête sur son ex, Nathan, parti avec la caisse de son hôtel. À Paris, Roman rencontre de manière impromptue Agathe, la fille de Mathilde. Perturbée, Oriane commet une erreur médicale et se brouille avec sa meilleure amie, Solenn. Agathe fait part de ses doutes sur Roman mais Mathilde ne l’écoute pas. Iris, une chanteuse en plein divorce, rencontre Ghislain, pilote de ligne. Amaury, désemparé face à l’agressivité d’Oriane, la fait interner sur les conseils de son beau-père. Roman réserve une surprise à Mathilde : une évasion romantique à la Réunion.