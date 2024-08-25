L'homme de nos vies Épisode 3

Lire la vidéo

Diffusé le 25/11/2022

Oriane sort de l’hôpital psychiatrique avec l’aide de Camille et Solenn. Le voyage idyllique de Roman et Mathilde à la Réunion ne se passe pas du tout comme prévu. Iris est elle aussi présente sur l’île pour un concert de charité. Camille et Oriane se rapprochent petit à petit dans la recherche de l’homme qui les a dupées. Elles rentrent en contact avec Agathe. Ils arrivent à prévenir Mathilde de la menace que représente Roman pour elle. Agathe enchaîne les déceptions jusqu’à se faire violemment agresser.