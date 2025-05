Ligue des Champions Paris SG / Inter Milan

Diffusé le 31/05/2025

Commenté par Xavier Domergue et Antoine Kombouaré, avec les interviews de Carine Galli en bord de terrain. Ne manquez pas la grande finale de la Ligue des champions 2025 : le Paris Saint-Germain affronte l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich, théâtre prestigieux de cette 70e édition. Après avoir éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal en demi-finale, le PSG tentera de remporter sa 1re Ligue des champions alors que l’Inter Milan cherchera à obtenir un 4e succès dans la plus prestigieuse des compétitions continentales.