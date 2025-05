L'île aux mystères : la femme qui en savait trop L'île aux mystères : la femme qui en savait trop

Diffusé le 15/02/2022

Jeff Jackson, ancien policier de Boston installé sur l’île de Martha’s Vineyard, est devenu consultant pour la police locale. Lorsqu’une serveuse impliquée dans un blanchiment d’argent lui demande conseil, il la renvoie vers le shérif mais quelques heures plus tard, la jeune femme est retrouvée morte. Jeff et Zee Madieras, légiste et fille du shérif, vont tout faire pour résoudre cette enquête…