L'île de la tentation : les couples font le bilan Émission 1

Lire la vidéo

Diffusé le 11/03/2024

Maëva et Rémy, Salomé et Timothy, Chloé et Jarod, Kelly et Enzo, Lidia et Gaëtan sont les 5 couples à avoir vécu l’expérience de l’île de la tentation.