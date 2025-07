L'incroyable embouteillage S2 E1

Diffusé le 03/07/2024

Été 2024, Alex et sa fiancée Vanessa sont en route, séparément, vers leur mariage. Ils ne doivent en aucun cas se croiser avant la cérémonie. Chaque détail a été soigneusement préparé. De la wedding-planner de renom au traiteur d'exception, en passant par un orchestre époustouflant : la journée s’annonce à merveille. Mais un imprévu va tout chambouler : les futurs mariés se retrouvent coincés, chacun de leur côté, dans un embouteillage sans fin. Une partie de leurs invités et prestataires sont également bloqués. Le compte à rebours commence pour Alex et Vanessa, qui sont déterminés à ne pas manquer « le plus beau jour » de leur vie.