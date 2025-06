Lock out Lock out

Lire la vidéo

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Dans le cadre d’une mission humanitaire, la fille du Président des États-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord du satellite. Mais une mutinerie éclate et les prisonniers prennent le contrôle de la station spatiale. Un ex-agent de la CIA, Snow, est envoyé sur place pour sauver la jeune femme.