Louane : la princesse des Français à la conquête de l’Eurovision Louane : la princesse des Français à la conquête de l’Eurovision

Lire la vidéo

Le 17 mai prochain, Louane représentera la France sur la scène de l’Eurovision. Pour l’artiste de 28 ans, ce nouveau défi est sans doute l’un des plus importants de sa carrière. Car non seulement la chanteuse va se produire devant plus de 160 millions de téléspectateurs dans le monde entier, mais surtout elle a choisi de concourir avec « maman », une chanson très personnelle en hommage à sa mère disparue. Nous allons vous révéler les raisons qui ont poussé Louane à se dévoiler aussi intimement lors de l’un des événements les plus médiatisés de la planète, ainsi que les dessous de ce pari audacieux. Au-delà de sa voix unique, qu’elle met au service de mélodies imparables, Louane, c’est un destin hors du commun qui a ému la France entière. L’histoire d’une future star de la chanson qui, au moment-même où elle touche enfin du doigt son rêve, vit le pire des drames : perdre ses deux parents à quelques mois d’intervalle. Vous découvrirez comment, là où de nombreux artistes auraient pu baisser les bras, Louane s’accroche et s’impose comme l’une des artistes les plus populaires de sa génération. Dès son premier album « Chambre 12 », elle remporte une Victoire de la Musique, puis un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film « La Famille Bélier » vu par plus de 7 millions et demi de spectateurs. Ce parcours fulgurant, nous allons vous le raconter à travers des images d’archives étonnantes et les témoignages de tous ceux qui l’ont accompagnée depuis l’enfance. Désormais artiste confirmée et maman comblée, Louane espère séduire l’Europe en remportant l’Eurovision. Dès la révélation de la chanson qu’elle a choisie pour défendre les couleurs de la France, le ton est donné. C’est un véritable show à l’américaine, digne des mythiques mi-temps du Superbowl, auquel ont assisté les 80 000 spectateurs du Stade de France présents le 15 mars dernier. Juchée à 12 mètres de hauteur, entourée au sol de dizaines de musiciens, enveloppée d’effets pyrotechniques, Louane a livré une performance à couper le souffle. Les observateurs l’affirment : jamais depuis Marie Myriam, victorieuse en 1977, une représentante tricolore n’est aussi près de gagner. Alors, quelles sont les réelles chances de Louane ? Peut-elle vraiment ramener le trophée en France, après 48 ans ?