Louis de Funès intime

Diffusé le 11/09/2012

Louis de Funès a marqué l'histoire du cinéma français avec des films cultes comme « Le Corniaud », « La Grande Vadrouille » ou encore « Le Gendarme de Saint-Tropez ». Au travers d'images d'archives inédites, de témoignages de ses proches et de documents rares, ce portrait émouvant retrace la carrière de ce grand acteur et évoque aussi sa vie intime.Avec la collaboration de Jeanne de Funès, Patrick de Funès et Olivier de Funès.Raconté par Daniel Russo.