Loury Lag, papa aventurier de l'extrême Loury Lag, papa aventurier de l'extrême

Lire la vidéo

Diffusé le 28/01/2025

Pita, 9 ans, et Elie, 7 ans, ont grandi avec un papa féru de sensations fortes, occupé à affronter les ours blancs au pôle Nord, tomber dans les crevasses d’un glacier ou parcourir 250 km seul au milieu des scorpions du désert. Professionnel de l’aventure extrême, vraie tête brûlée, Loury Lag, 37 ans, n’a jamais tenu en place. Mais depuis que son père est mort il y a quelques mois, Loury veut passer plus de temps avec les siens. Il a décidé d’emmener ses filles partager avec lui une grande aventure, pour qu’elles comprennent ce qui l’anime et qui le pousse à être parfois absent. Départ pour le Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, situé en Bolivie. Là, dans cette immensité blanche, nichée à une altitude de 3800m sur la cordillère des Andes, où il peut faire -10 degrés la nuit, père et filles vont marcher durant des jours et camper au milieu de nulle part, apprendre à faire du feu, supporter la chaleur et le froid. Loin des écrans, du confort, mais avec leur père, comment deux petites filles vont-elles réagir dans ces conditions de survie ? Récit d’une aventure extrême en famille.