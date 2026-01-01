M6 fête le 31 Partie 1

Diffusé le 31/12/2024

Pour célébrer le passage à la nouvelle année lors d’un grand show musical au Dôme de Paris, Élodie Gossuin et Agustín Galiana accueillent plusieurs générations d’artistes pour chanter et danser sur les plus grands tubes festifs des années 60 à aujourd’hui ! Retrouvez Julien Doré, Las Ketchup, Clara Luciani, les danseuses et danseurs du Moulin Rouge, Pierre Garnier, Plastic Bertrand, Kendji Girac, Yanns, Amir, La Petite Culotte, Christophe Willem, Natasha St-Pier, Jean Schultheis, Vitaa, Michel Fugain, Chimène Badi, la troupe du spectacle « Molière », Hoshi, Patrick Hernandez, Hélène Ségara, Joseph Kamel, Stéphane, Vincent Niclo, David Hallyday, Eddy de Pretto, la troupe du spectacle « Starmusical » et beaucoup d’autres surprises… Des tableaux musicaux conçus spécialement pour l’occasion vous emmèneront dans un rythme effréné jusqu’en 2025, tandis qu’une rétrospective en images permettra de revivre les moments qui ont le plus marqué les Français cette année.