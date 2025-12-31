M6 fête le 31 Partie 2

Diffusé le 31/12/2025

Élodie Gossuin et Olivier Minne vous donnent rendez-vous au Dôme de Paris pour une nuit de folie, placée sous le signe de la fête, de la musique et de la bonne humeur. Pendant près de trois heures, les tubes des plus grands artistes vont s’enchaîner dans une atmosphère survoltée jusqu’aux douze coups de minuit : Marine, Patrick Hernandez, Amir, Louis Delort et la troupe du spectacle musical « Le Roi Soleil », Lorie, Julien Doré, Daniel Lavoie, Linh, Kendji Girac, Jean-Pierre Mader, Julien Lieb, La Petite Culotte, Nâdiya, Pierre Garnier, Christiane (Zouk Machine), Vitaa, Helmut Fritz, Génération Céline, Hélène Ségara, Belinda Davids, Mario (Images), Jean Schultheis, Christophe Willem, PETiTOM, Las Ketchup, Superbus, Phil Barney, Yanns, La troupe du Paradis latin, William (Début de soirée) et beaucoup d’autres surprises...