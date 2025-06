M6+ MAX M6+ MAX, c’est quoi ?

Lire la vidéo

M6+ MAX est une option de confort payante qui permet aux utilisateurs M6+ (plateforme de streaming gratuite) de profiter de tous les programmes du Groupe M6, sans pub et sans limite. L'abonnement à cette option permet : - De visionner les programmes sans publicité* - D'avoir accès aux avant-premières exclusives - De profiter des contenus partout et même hors connexion, grâce au téléchargement sur mobile et tablettes (*) Les chaînes en direct et certains programmes, pour des raisons contractuelles, pourront contenir des publicités et des autopromotions des programmes du Groupe M6 Les chaînes en direct restent pubées (également disponible dans vos offres opérateurs : Orange)