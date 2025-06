Ma famille d'abord Le roi de la piste

Lire la vidéo

Janet et Michael sont conviés à une réunion d'anciens élèves du lycée pour laquelle Janet s'est mise au régime. Celle-ci ne tient pas à s'y rendre seule et tente de convaincre son mari. Revoir les ex-fiancés de chacun, Bobby l'as de la piste et la...