Ma recette est la meilleure de France J5 : Finale nationale

Diffusé le 04/10/2024

Chaque cuisinier amateur devra reproduire une dernière fois sa recette en suivant les précieux conseils des chefs. Ils devront convaincre Stéphanie Le Quellec, Cyril Lignac, François-Régis Gaudry et Jean-François Feuillette, propriétaire des établissements Feuillette. À la clé pour le grand gagnant de ce concours : une commercialisation à grande échelle de sa recette ! Sa création sera en effet distribuée à des milliers d’exemplaires dans les établissements de Jean-François Feuillette qui offrent une large gamme de gourmandises salées et sucrées, et proposent une restauration française gourmande, tout au long de la journée.