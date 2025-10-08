Ma rénovation est la plus belle de France Émission 2 (1/2)

De plus en plus de Français se lancent dans la rénovation de biens en ruines pour créer la maison de leurs rêves. Ces propriétaires ont pris tous les risques, en se tournant vers des biens qui font fuir la totalité des acheteurs : maisons atypiques, en très mauvais état, voire complètement en ruines… Il fallait se projeter, et pourtant : ils l’ont fait ! Stéphane Rotenberg accompagné des deux experts Sophie Ferjani et Laurent Jacquet, vont dénicher les rénovations les plus extraordinaires et les astuces d’aménagement les plus bluffantes ! Hangar désaffecté, ancienne usine ou même église… Tous ces biens ont été rénovés avec talent par leurs propriétaires. Mais qui a réalisé la plus belle rénovation ?