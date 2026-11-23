Ma super Ligue 1 Émission 10

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Cette semaine, Ma Super Ligue 1 sera au Paris FC, avec une interview de Kevin Trapp ainsi qu'un challenge de la cible avec Ilan Kebbal, Rudy Matondo et Emmanuel Mbemba. Nous en saurons plus sur l'enfance de l'international italien Diego Coppola dans le " Quand j'étais petit ". Pour le défi foot, direction Le Havre où Ismaïl Bouneb et Junior Mwanga vont tenter de nous montrer leur talent de dessinateur lors d'un " Dessinez, c'est gagné ! " avec Camélia et Laïna. Pour l'interview au Vestiaire, Hugo, fan du Stade Brestois et de Lucas Tousart, a eu la chance d'interviewer son idole. À Lyon, Loïs Openda a accepté de se déguiser en faux cadreur pour surprendre Evan, l'un de ses plus grands fans. Enfin, pour le mag goal, nos jeunes commentateurs s'enflammeront pour les plus beaux arrêts de gardiens de ce début de saison.