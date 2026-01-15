Ma super Ligue 1 Émission 11

Chargement

Cette semaine, SoAnne est au Paris FC. Le défi foot verra s'affronter 6 joueurs du club arbitré par Léon, un enfant qui n'a pas peur de faire ses propres règles quitte à envoyer les joueurs bien loin de leur zone de confort ! L'interview de la semaine sera menée par Evan, 12 ans, pour qui Thilo Kehrer de l'AS Monaco n'aura plus aucun secret. Pour le Pass VIP, Yann Gboho, à Toulouse piègera la petite Iliana, fan numéro 1 du joueur, en se faisant passer pour un serveur dans un restaurant. Le Récap foot sera là pour résumer tout ce que vous avez manqué, la story foot vous dira tout sur les frères Mbappé, et pour finir, les apprentis commentateurs sportifs les plus aguerris commenteront cette semaine les plus beaux arrêts de cette saison.