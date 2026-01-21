Ma super Ligue 1 Émission 12

Cette semaine, SoAnne est à Marseille pour " Ma super Ligue 1 ". Pour la séquence " défi foot " les joueurs Darryl Bakola et Robinio Vaz coacheront 4 enfants pour un match sur un terrain d'entrainement de la commanderie à Marseille. Pour " l'interview vestiaire " c'est au tour de Sékou Mara, de l'AJ Auxerre de répondre aux questions de Mathys et ses parents. Et pour le pass VIP, SoAnne sera à Strasbourg pour surprendre Eliott autour d'une chasse au trésor pas comme les autres puisque son joueur préféré, Guéla Doué, l'attendra a l'issue de la partie. On retrouvera la mythique séquence " Gooooaaal " où les enfants commentent les plus beaux buts de la semaine, et le récap foot animé par le professeur Koppa sous forme de dessin animé, résumera tous les moments forts à retenir !