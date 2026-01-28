Ma super Ligue 1 Émission 13

Cette semaine, direction le club d'Angers SCO pour " Ma super Ligue 1 ". Le défi foot verra les joueurs Haris Belkebla, Abdoulaye Bamba, Prosper Peter et Amine Sbaï s'affronter avec des enfants sur un jeu qui demande une belle élocution, et beaucoup d'auto-dérision : le mâche mot ! Pour l'interview vestiaire, Jane, 10 ans, passionnée de football, interviewera Brice Samba, son joueur préféré, au Stade Rennais. Puis, la séquence PASS VIP sera une merveilleuse surprise pour la jeune Alexia qui va sans le savoir, rencontrer Corentin Tolisso à l'OL. On retrouvera la mythique séquence " Gooooaaal " mais cette fois avec un invité d'honneur : Smaïl Bouabdellah ! Il commentera les plus beaux buts de la semaine avec des enfants survoltés. Et bien sûr, Le récap foot animé par le professeur Koppa sous forme de dessin animé résumera tous les moments forts à retenir !