Ma super Ligue 1 Émission 14

Cette semaine, SoAnne est au RC Lens pour " Ma super Ligue 1 ". C'est au centre d'entrainement du club que Florian Thauvin et Florian Sotoca vont accueillir César et Marceau, 7 et 11 ans, pour leur proposer un concours de jongles. À Strasbourg, Diego Moreira sera interviewé par le jeune Lucas, 13 ans. Et pour le Pass VIP, direction Metz où cette fois, c'est le capitaine du club du FC Metz, Gauthier Hein qui viendra surprendre le petit Elio, son fan numéro 1, directement chez lui ! Pour ne rien rater de l'actualité de la Ligue1, le récap foot du professeur Koppa reviendra sur la dernière journée et vous retrouverez la séquence " mag goal " spécialement rebaptisée cette semaine " baby mag goal " puisque ce sont de très jeunes commentateurs sportifs (entre 5 et 7 ans) qui commenteront cette semaine les buts des matchs du week-end !