Ma super Ligue 1 Émission 15

Chargement

Cette semaine, Soanne est au centre d'entrainement du Stade Rennais et prépare un cache-cache géant avec Breel Embolo et Estéban Lepaul. Pour le Pass VIP, Amine Gouiri à l'OM attend le petit Pharrell, 10 ans, qui pense venir prendre une leçon d'analyse de football. Pour l'interview de la semaine, c'est Jordan Lefort, à Angers, qui a accepté de répondre à toutes les questions de Milann, 10 ans. Vous retrouverez bien sûr le récap foot version dessin animé qui retracera les moments forts de la semaine. Pour finir, le mag goal offrira encore l'opportunité aux enfants de commenter les plus beaux buts du week-end, et c'est une spéciale mardi gras !