Ma super Ligue 1 Émission 16

Chargement

Cette semaine, direction Toulouse où les joueurs Charlie Cresswell et Dayann Methalie attendent 4 enfants supporters du TFC pour faire une partie de… pétanque, version football ! Pour l'interview au vestiaire, c'est Sofiane Diop qui accepté de répondre aux questions d'un enfant à Nice. Et à Lille, Olivier Giroud va faire une immense surprise à son fan numéro 1 : le petit Bastien. Et si vous avez raté les grands moments de Ligue 1 de ce week-end, le récap foot vous les résume dans le dessin animé du professeur Koppa. Et pour finir que serait Ma super Ligue 1 sans les commentateurs sportifs hauts comme trois pommes qui chaque semaine, commentent les plus beaux buts ?