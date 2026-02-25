Ma super Ligue 1 Émission 17

Cette semaine SoAnne est à Auxerre ! À l'AJA, les joueurs vont challenger les enfants fans du club dans une séquence bowling version football. Pour le Pass VIP, tous les joueurs pros du Stade Rennais ont fait une surprise au petit Léon en l'attendant tous ensemble au centre d'entraînement pour un moment mémorable ! Pour l'interview de la semaine, Anthony Lopes se livrera dans les vestiaires des pros, à Nantes, face au jeune Augustin. Et bien sûr le récap foot tout en dessin animé est là pour résumer les moments forts de la semaine, et le mag goal fera vivre les plus beaux buts du week-end par des enfants survoltés !