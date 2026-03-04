Ma super Ligue 1 Émission 18

Cette semaine dans " Ma super Ligue 1 ", SoAnne est à Lorient et lance un défi foot aux joueurs et aux enfants qui va leur demander de la mémoire : un memory grandeur nature ! À Lens, le jeune Mahé, 11 ans, aura l'immense privilège d'interviewer le généreux Pierre Sage, le coach du club ! Le Pass VIP sera au FC Metz, où c'est tout un club de poussins qui aura la surprise de rencontrer Koffi Kouao, leur coach du jour ! Et bien sûr, le professeur Koppa fera un récap des matchs du week-end, et le mag goal sera une spéciale fête des grands-mères, qui pour la première fois se prêteront à l'exercice de commentatrices sportives avec leurs petits-enfants !