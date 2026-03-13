Ma super Ligue 1 Émission 19

Cette semaine, SoAnne est en direct du match de ce dimanche : OGC Nice-Stade Rennais FC, qui se joue à Nice. Cette fois le défi foot aura des airs de pass VIP puisque le jeune Milahn, assis dans les tribunes pour assister au match, ne s'attend pas à être appelé pour accompagner l'aigle Mèfi juste avant le coup d'envoi ! L'interview de la semaine sera elle aussi à la fin du match OGC Nice-Stade Rennais FC : le jeune Léo posera toutes ses questions à Elye Wahi. Le pass VIP, lui, sera au Havre, où Abdoulaye Touré se fera passer pour un livreur ! Une caméra cachée improbable dont il se souviendra ! On retrouvera également le récap foot des meilleurs moments de la semaine, et le mag goal avec des enfants survoltés pour commenter les plus beaux buts !