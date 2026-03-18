Ma super Ligue 1 Émission 20

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Cette semaine SoAnne est au FC Metz. Pour le défi foot avec Bouna Sarr et Urie-Michel Mboula, il va falloir marquer des buts avec des balles bien différentes de celles dont ils ont l'habitude ! L'interview de la semaine sera très originale puisqu'elle aura lieu dans une attraction du jardin d'acclimatation. Le jeune Marcus interviewera Marshall Munetsi dans les airs ! Le pass ViP promet de belles émotions à toute une classe de CM2, en effet, Laurent Abergel, le capitaine du FC Lorient va surprendre 15 élèves en même temps dans leur classe ! Et on retrouvera toujours les meilleurs commentaires de buts hauts comme trois pommes, et le récap foot, au cas où vous auriez ratés les moments forts du week-end !