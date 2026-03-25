Ma super Ligue 1 Émission 21

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Cette semaine, SoAnne sera au cœur du stade Jean-Bouin pour découvrir toutes les coulisses, à quelques minutes du coup d'envoi Paris FC-Le Havre ! Le pass VIP offrira à Nino, 12 ans, l'opportunité d'annoncer les joueurs aux côtés du speaker du match. Le défi foot de la semaine sera un challenge entre le jeune Kaïs, 9 ans, et le gardien Kevin Trapp dans un cadre incroyable : en plein Jardin d'Acclimatation, entre une pêche aux canards et un derby d'exception. Enfin, l'interview de la semaine sera celle de Gauthier Lloris, menée par trois frères passionnés au Havre !