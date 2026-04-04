Ma super Ligue 1 Émission 22

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Cette semaine dans " Ma super Ligue 1 ", SoAnne sera à Toulouse, au TFC et pour le défi foot, elle verra s'affronter loin des terrains Alexis Vossah et Franck Magri, accompagnés de toute une famille, pour essayer de deviner parmi 3 personnes qui est le vrai spécialiste du cassoulet ! Pour l'interview au vestiaire, direction l'A.J. Auxerre où le jeune Nathan va poser un tas de questions à Danny Namaso qui répondra sans filtre ! Et le Pass VIP réservera une surprise incroyable à Octave et Marius, deux petits supporters du RC Lens : direction le stade Bollaert pour le match contre Angers où les jumeaux auront accès à tout le stade et auront l'immense privilège de rencontrer tous les joueurs pour vivre le match comme personne ! Et vous retrouverez bien sûr le récap complètement foot du professeur Koppa et le mag goal dans lequel les meilleurs commentateurs sportifs ont prévu une spéciale poisson d'avril !