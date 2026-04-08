Ma super Ligue 1 Émission 23

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Cette semaine dans " Ma super ligue 1 " SoAnne est à l'académie de L'AS Monaco : là où sont formés les joueurs ! Pour le défi foot, un tennis ballon attend 2 frères et les joueurs Pape Cabral et Mika Biereth, arbitré par Yann Lienard. L'interview de la semaine est celle de Jess Deminguet au FC Metz, menée par le jeune Thomas. Le pass VIP quant à lui est une magnifique surprise pour tous les enfants d'une fondation par Melvin Bard. Vous retrouverez cette semaine encore le recap complètement foot, ainsi que le mag goal, très spécial cette semaine : Gauthier et Mahé ont été sélectionnés pour commenter comme deux pros le match PSG-TFC en direct au Parc des Princes !