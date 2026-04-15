Ma super Ligue 1 Émission 24

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Cette semaine dans " Ma super Ligue 1 " SoAnne est au centre d'entraînement du RC Lens où deux amies se sont défiées sur un quizz spécial RC Lens. Pour aider les deux enfants dans ce défi foot, Ruben Aguilar et Wesley Saïd ont tout donné pour remporter la victoire. L'interview de la semaine est celle de l'entraîneur du TéFéCé Carles Martinez Novell, menée par le jeune Alexandre. Dans le pass VIP, c'est l'attaquant de l'AJ Auxerre, Lassine Sinayoko, qui sera caché dans la mascotte du club pour y surprendre le petit Mohamed. Vous retrouverez cette semaine encore le récap complètement foot, ainsi que le mag goal commenté par des enfants.