Ma super Ligue 1 Émission 25

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Cette semaine, SoAnne a rendez-vous au Havre. Un chat perché attend 3 joueurs pro du HAC : Yanis Zouaoui Simon Ebonog, et Rassoul Ndiaye et 2 frères et sœurs. Au LOSC, Romain Perraud répondra à toutes les questions d'une maman et son fils, deux grands supporters du joueur. Et au Stade Brestois, Hugo Magnetti fera la surprise au jeune Marius de le retrouver au milieu du stade ! Comme chaque semaine, vous retrouverez le mag goal, les plus beaux buts commentés par les enfants, ainsi que le récap foot.