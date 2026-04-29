Ma super Ligue 1 Émission 26

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Cette semaine, SoAnne est en direct du match OL-AJA, au Groupama Stadium à Lyon. Un enfant va mettre au défi Corentin Tolisso de faire la célébration qu'il demande après un but, et le capitaine de Lyon lui fera cet honneur à la suite de son but ! L'interview de la semaine sera celle de Théo Le Bris, à Lorient et le Pass VIP sera avec Paul Pogba à Monaco, où le jeune Evan 11 ans, aura l'immense surprise de pouvoir faire un petit exercice avec lui et d'autres joueurs de l'AS Monaco. Pas de vacances pour les journalistes en herbe, qui commenteront tous les buts du week-end comme des pros !