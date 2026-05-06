Ma super Ligue 1 Émission 27

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Cette semaine dans "Ma super Ligue 1", SoAnne a rendez-vous à Lille, dans le club du LOSC. Une famille lilloise affrontera Ethan Mbappé et Ayyoub Bouaddi sur un questionnaire du quotidien. À Brest, Kenny Lala répondra à toutes les questions d'une famille de supporters et à Toulouse, le gardien Guillaume Restes va réserver une énorme surprise à Lyam, en se faisant passer pour un opticien. Comme chaque semaine, vous retrouverez le mag goal, qui sera réservé à des supporters du PSG, la story foot et le récap foot qui résumera les meilleurs moments de la Ligue 1 du week-end.