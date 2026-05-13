Ma super Ligue 1 Émission 28

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Cette semaine dans "Ma super Ligue 1", SoAnne vous donne rendez-vous à Rennes pour un épisode spécial entièrement consacré au Stade Rennais à l'occasion de leur match face au Paris FC. Au programme de cette émission : une interview d'avant-match avec le coach Franck Haise, puis un défi foot incroyable en plein milieu de la pelouse du Roazhon Park à la mi-temps, et enfin un Pass VIP exceptionnel où Aydan a pu vivre toutes les coulisses de la victoire rennaise en compagnie des joueurs. Comme chaque semaine, vous retrouverez le mag goal, qui cette semaine fera honneur aux supporters du RC Lens, la story foot et le récap foot qui résumera les meilleurs moments de la Ligue 1 du week-end.