Ma super Ligue 1 Émission 29

Chargement

Cette semaine, SoAnne sera à Brest, au cœur du stade Brestois pour un défi foot avec pour thème : la devinette. Des enfants vont devoir trouver quels joueurs sont cachés dans la mascotte du club. L'interview de la semaine aura lieu à Lyon, où 15 enfants vont pouvoir poser leurs questions à Rachid Ghezzal. Le Pass VIP réserve une incroyable surprise à deux frères puisque E. Mbappé et A. Bouaddi se retrouveront dans leurs jardins en se faisant passer pour des réparateurs techniques ! Enfin, L'événement de la semaine aura lieu à Paris : Ma super Ligue 1 réserve l'immense privilège pour deux enfants de remettre un prix aux trophées UNFP.