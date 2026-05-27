Ma super Ligue 1 Émission 30

Chargement

Pour cette dernière semaine de la saison de Ma Super Ligue 1, Soanne sera à Auxerre pour le défi foot avec Clément Akpa, Telli Siwe et Assane Dioussé qui vont participer à un quizz délirant avec des supporters. L'interview de la semaine donnera l'opportunité à Raphaël, 10 ans d'interviewer Jordan Tézé à l'AS Monaco et le pass VIP aura lieu à Lyon, où le petit Joao va vivre une journée de rêve en rencontrant tous les joueurs et le coach à leur l'entrainement. Le mag goal réunit pour l'occasion de la fête des mères des enfants et leurs mamans pour commenter les plus beaux buts des trophées UNFP.