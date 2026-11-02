Ma super Ligue 1 Émission 8

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Cette semaine, Ma Super Ligue 1 prend ses quartiers au Havre ! SoAnne sera accompagnée d'Ahmed Touba, défenseur et numéro 5 du HAC, qui se prêtera notamment au jeu du " Quand j'étais petit ". Trois joueurs du HAC, Djibril Ouziad, Sōta Nakamura et Guy-Noël Zohouri tenteront ensuite de faire gagner un maximum de points à leur club dans le Challenge. Où se placeront-ils au classement interclubs ? Direction Auxerre pour un défi foot à l'aveugle ! Théo et Malo feront équipe avec les joueurs de l'AJA pour un relais piñata : objectif, réussir le parcours et casser sa piñata avant l'équipe adverse ! À Troyes, cinq mini-gardiens auront la chance d'interviewer Ludovic Boucher, Hillel Konaté et Karim Boukrouh, entraîneur des gardiens de l'ESTAC. Mais ici, chaque question se mérite : un arrêt = une question ! Pour le pass VIP, Valentin, 7 ans et fan inconditionnel de l'OM, pense avoir gagné une simple visite de la Commanderie. Mais un mystérieux prototype de lunettes capable de faire apparaître son joueur préféré va lui réserver une énorme surprise… Enfin, le mag goal se met aux couleurs d'Halloween ! Déguisements, frissons et buts du week-end seront au programme avec nos commentateurs en herbe.