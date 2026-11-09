Ma super Ligue 1 Émission 9

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Au programme de cette semaine dans Ma Super ligue 1, l'équipe du magazine Le club de Ligue 1 + se lance dans le challenge de la cible ! Pour le défi foot, l'équipe du magazine va donner accès à ses coulisses à Lorys, 10 ans, qui fêtera Halloween avec eux, comme il se doit ! L'interview de la semaine sera celle de Matthis Abline, par le petit Léo, 7 ans, à l'AS Monaco. À l'ESTAC, l'attaquant Renaud Ripart va devenir viticulteur, le temps d'un pass VIP en pleine nature champenoise pour surprendre ses deux plus jeunes fans ! Enfin, vous retrouverez bien sûr le désormais incontournable Mag goal avec les meilleurs commentateurs sportifs en herbe sur les buts du week-end dernier.